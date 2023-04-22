أخبار مصر.. الإفراج عن 1920 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الإنتاج الحربى تعلن بدء الإنتاج التجريبى للجراجات متعددة الطوابق بالتعاون مع القطاع الخاص
أوضح المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، أنه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة سينو فوجي الصينية لإنتاج الجراجات الذكية؛ تم بدء الإنتاج التجريبي بالشركة لجراج متعدد الطوابق بجراج مزدوج، مضيفا أنه جاري التعاقد مع عدة جهات لتوريد عدد (11) جراج مزدوج و(2) جراج ثلاثي متعدد الطوابق تم إنتاجهم بالشركة.
الإفراج عن 1920 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العيد
وزارة المالية: 9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثانى أيام عيد الفطر المبارك ودرجات الحرارة المتوقعة
الأتوبيس النهرى بالقاهرة ينظم رحلات نيلية للقناطر الخيرية 6 ساعات بـ50 جنيها
إصابة 8 أشخاص إثر حادثى إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن
ثانى أيام العيد .. طقس مائل للحرارة نهارا بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ثانى أيام عيد الفطر المبارك، طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.
تراجع أسعار الدواجن 7 جنيهات.. والكيلو بـ 63 جنيها تسليم المزرعة
هبطت أسعار الدواجن في المزرعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 7 جنيهات إلى مستوى 63 جنيها تسليم أرض المزرعة، مع هدوء الطلب خلال فترة إجازة العيد عقب ارتفاع كبير في الاستهلاك والطلب خلال شهر رمضان، ويبلغ كيلو الدواجن تسليم المستهليكن حوالي 73 إلى 75 جنيها.
الحديقة الدولية بمدينة نصر تستقبل المواطنين للاحتفال بثانى أيام العيد.. صور
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