اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 07:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب محطة وقود بالبحيرة لبيعه 16 ألف لتر سولار فى السوق السوداء

السبت، 22 أبريل 2023 05:58 م
ضبط صاحب محطة وقود بالبحيرة لبيعه 16 ألف لتر سولار فى السوق السوداء محطة وقود - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق، لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.  
 
وأسفرت الحملات، عن ضبط 16 ألف لتر سولار، قام أحد أصحاب محطات وقود السيارات، بمركز الدلنجات  بالتصرف فيهم بغير وجه حق بالبيع في السوق السوداء، لتحقيق أربارح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب  محافظ البحيرة،  تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة  قد شنت حملات تموينية مكبرة مؤخرا على  محطات الوقود، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور تم تجميعه من السوق السوداء لاعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 


حملات تموينية

محافظة البحيرة

ضبط سولار مدعم

الدلنجات

محافظ البحيرة



الموضوعات المتعلقة

ضبط صاحب محطة وقود بالبحيرة لبيعه 36 ألف لتر سولار وبنزين فى السوق السوداء

الإثنين، 17 أبريل 2023 02:57 م

ضبط محطة وقود سيارات لتصرفها فى 52 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:42 ص

ضبط 4 محطات وقود لبيع السولار أغلى من التسعيرة فى البحيرة

الخميس، 06 أبريل 2023 01:11 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. طوابير أمام محطات الوقود فى فرنسا.. كولومبيا تُخفض دعم البنزين.. طفل سورى يسقط فى بئر عمقها 120 مترا.. و18 قتيلا فى عواصف وأعاصير تضرب الولايات المتحدة

الأحد، 02 أبريل 2023 12:02 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة