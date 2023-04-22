رسم على الوجوه وعروض فنية..مراكز الشباب تستقبل أطفال بنى سويف فى ثانى أيام العيد

بنى سويف هانى فتحى

شهدت مراكز الشباب بمحافظة بنى سويف اليوم اقبال من الأطفال والمواطنين فى ثانى أيام العيد ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، والتى يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

أطلقت فعاليات المبادرة بمركز شباب بلفيا التابع لإدارة شباب غرب بنى سويف ثانى أيام عيد الفطر المبارك بتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ورحاب صــلاح مدير إدارة الشباب وعماد الجلاد مدير إدارة شباب غرب بنى سويف.

كما شهد مركز شباب شريف باشا التابع لإدارة وسط بنى سويف إقبال من الأطفال وأهالى القرية لحضور الفاعليات التى أشرف عليها هانى ناجى مدير إدارة شباب وسط بنى سويف.

تتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهى لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة فى النطاق الجغرافى لمراكز الشباب والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهى أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.