اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 02:01 م
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حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالبرلس ودسوق.. صور

السبت، 22 أبريل 2023 01:17 م
حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالبرلس ودسوق.. صور إزالة التعديات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت الوحدة المحلية لمدينة برج البرنس، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بإزالة كافة التعديات والمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمبانى المخالفة، وبرئاسة سليم محمد أبو شريف، رئيس المدينه، بحضور جميع نواب رئيس المدينة والاشغالات، من إزالة 6 حالات تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص مبانى قائمة على مساحة باجمالى 1200 متر تقريبا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات المشددة ضد المخالفين.
 
كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، من إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بناحية السترى زمام جمعية الابراهيميه، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح على مساحة 50 متر حتى مستوى سطح الأرض وجارى اتخاذ الإجراءات ضد المخالف، بحضور وإشراف نائب رئيس المدينة، فتحى يوسف، ورئيس قرية شباس الملح، أحمد المصرى.
 
ازالة ابتيه مخالفه بالبرلس
ازالة ابتيه مخالفه بالبرلس

ازالة بناء أحد الابنية المخالفة بالبرلس
ازالة بناء أحد الابنية المخالفة بالبرلس

ازالة تعديات على اراضي زراعية بقرية بدسوق
ازالة تعديات على اراضي زراعية بقرية بدسوق

جانب من حملة الازالت بالبرلس
جانب من حملة الازالت بالبرلس

 


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