توافد المواطنين على مدينة دسوق للاستمتاع بالرحلات النيلية وحديقة الحيوان.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت الحدائق بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، خاصة حديقة الأسرة والطفولة، توافد عدد كبير من أهالي محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، إضافة توافد المئات على الميدان الإبراهيمي من القرى والمراكز المجاورة.

كما أقبل الأهالي على الرحلات النيلية بنهر النيل بدسوق للاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد بالمراكب النيلية الثابتة والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي ، ومراكب التنزهه، وحديقة الحيوان، وفيتو سيشن، و سينما 9dومطاعم، وتوافر كل احتياجات المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفضل الأطفال مداعبة الحيوانات بحديقة الحيوان بدسوق، ووضع الثعابين حول رقابهم، وحمل البغبغان على أكتافهم.

وتفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة، الحدائق بحضور نواب رئيس المدينة، محاسب وليد فاروق، ومحاسب فتحى يوسف، ومدير حديقة الاسرة والطفولة، محاسب محمد شعبان، كما تفقد جميع أجنحة الحديقة والمراكب النيلية والالعاب الترفيهية ،ونقاط الامن،والانقاذ النهرى والمسطحات المائية.

وحذر رئيس مركز ومدينة دسوق، أصحاب المراكب النيلية من تحميلها للركاب أكثر من الحمولة المقررة حفاظاً على حياة المعيدين، موجها بسحب رخصة من يخالف ذلك، كما اطمأن من رواد الحديقة على دورها في توفير الخدمات، خاصة الأماكن الترفيهية للأطفال.



استمتاع الاطفال بالالعاب المتعددة



استمتاع الاطفال بالالعاب بدسوق



اقبال الاطفال على حديقة الحيوان بدسوق



اقبال على حديقة الاسرة والطفولة بدسوق



تواجد كبير بمتنزهات دسوق



جولة لرئيس مدينة دسوق



رئيس مدينة دسوق يداعب الاطفال



رئيس مدينة دسوق يطمئن على المواطنين بالمتنزهات



طفل يحمل بغبغان بحديقة حيوان دسوق



طفل يلف ثعبان على رقبته



