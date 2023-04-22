جارديان: سوناك لم يطلب من دومينيك راب الاستقالة برغم مزاعم التنمر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان إن وزير العدل البريطانى دومينيك راب، الذى استقال الجمعة بسبب مزاعم تنمره على موظفين، قد اضطر إلى الاستقالة من منصبه بعدما قبل رئيس الحكومة ريشى سوناك على مضض تحقيقا رسميا وجد أن حليفه المقرب ونائب رئيس الحكومة، قد تنمر على موظفين مدينيين بالتصرف بأسلوب عنيف وإتباع الترهيب.

ووجد التحقيق الذى استمر خمسة أشهر أن راب، عندما كان وزيرا للخارجية قد انخرط فى إساءة استخدام وانتهاك للسلطة لتقويض أو إذلال موظفين، وكان يقوم بتخويف وإهانة البعض فى اجتماعات عندما تولى وزارة العدل.

وبعد إعلان استقالته الجمعة، شن راب هجوما حادا على نشطاء الموظفين المدنيين، الذين قال إنهم يحاولون عرقلة عمل الحكومة. وأخبر راب التحقيق أن الخدمة المدنية لديها ثقافة مقاومة السياسات، بما فى ذلك بريكست، وزعم الجمعة أن نسبة التنمر قليلة للغاية.

ونقلت الجارديان عن مصادر فى داوننج ستريت قولها إن سوناك لم يطلب من راب الاستقالة، ولكن نائب رئيس الحكومة السابق هو من عرض استقالته وقبلها رئيس الوزراء. وردا على خطاب استقالة راب، أثنى سوناك على حليفه وشكك فى العمليات التاريخية، بيما لم يقدم داوننج ستريت سوى تأييدا بسيطا لنتائج التحقيق، مما أسفر عن اتهام رئيس الوزراء بالفشل فى الدفاع عن موظفى الخدمة المدنية.

وواجه راب عدة شكاوى رسمية بشأن تعاملات مع الموظفين فى الوزارات الثلاثة التى تولها فى الفترة الأخيرة، وأنه قام بالتنمر على بعضهم والاستخفاف بهم، مما دفعهم للبكاء أحيانا قبل الاجتماعات.

ووجد التحقيق أن راب وصف عمل موظفى الخدمة المدنية بأنه عديم الفائدة تماما وبائس، وقال بعض الموظفين إنهم عانوا من التوتر والقلق بعد التعامل معه وشعروا أنهم مجبرون على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، وفى إحدى الحالات إجازة مرضية مرتبطة بالتوتر.