السعودية: ضبط 16 ألفا و293 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، ضبط 16 ألفا و293 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.



وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 13 وحتى 19 أبريل الجاري شملت ضبط 8 آلاف و717 مخالفا لنظام الإقامة، و5 آلاف و544 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2032 مخالفا لنظام العمل.



وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1817 شخصا، كما تم ضبط 26 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.