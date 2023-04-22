الداخلية تضبط المتهمين بتزوير العملات الأجنبية فى مدينة بدر

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لجرائم ترويج العملات المقلدة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تقليد العملات وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، بطباعة عملات أجنبية مُقلدة، بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصة فنياً تبين احتوائه على ما يؤكد نشاطه الإجرامى"- كما تبين وجود تطبيق إلكترونى على الهاتف يستخدم فى تزييف العملات الأجنبية).

بمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا فى مجال تزييف وتقليد العملات الأجنبية، بالاشتراك مع (شخصين أحدهما صاحب مكتبة) أمكن ضبط الأول وبحوزته (عدد من رخص القيادة والتسيير فارغة "مزورين").. وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد أقاربه "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين، وبإستهداف المكتبة المشار إليها الكائنة بدائرة القسم أمكن ضبط صاحبها وعُثر بداخلها على (4 طابعة ألوان – 4 جهاز كمبيوتر - صور للنقد الأجنبى والمستخدمين فى طبع وتزييف العملة - ماكينة تغليف رخص القيادة والتسيير- عدد من الأوراق مدون عليها صورة رخصة قيادة فارغة بدون بيانات – 8 رخصة تسيير يشتبه أن تكون "مقلدة" - هاتف محمول يحتوى على بعض الصور لعملات مقلدة).. وبمواجهته إعترف بإستخدام الأدوات والأجهزة المضبوطة فى تزييف العملات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.