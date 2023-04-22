اليوم السابع
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الحماية المدنية تخمد حريقا فى جراج للتوك توك بطنطا

السبت، 22 أبريل 2023 12:08 م
الحماية المدنية تخمد حريقا فى جراج للتوك توك بطنطا حريق - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت الحماية المدنية بالغربية، من إخماد حريق اندلع داخل جراج للتوك توك بمدينة طنطا، وأتت النيران على عدد من مركبات التوك توك الموجودة بداخل الجراج.

 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل جراج توك توك بمدينة طنطا، وهرعت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها واتت النيران على عدد من مركبات التوك توك الموجودة داخل الجراج، وتحرر محضر بالواقعة وتجري الاجهزة الأمنية تحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
 
 
 

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