الثلاثاء.. بدء اختبار المتقدمين للعمل بالحاسب الآلي في لجنة مراقبة الثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد اختبارات المتقدمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023 للعمل على الحاسب الآلي.

وحددت الإدارة المركزية للامتحانات، الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 موعدًا لاختبارات المتقدمين من مناطق الوجه القبلي، والأربعاء 26 أبريل 2023 موعدًا للمتقدمين من الوجه البحري والقاهرة، على أن يكون موعد المتخلفين عن الموعدين السابقين الخميس 27 أبريل 2023.

وذلك وفق الضوابط التالية:

- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

- عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم بأحد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية المتقدم للعمل بها للعام الدراسي 2022/2023.

- ألا يكون من المحالين للتقاعد خلال مدة العمل بلجنة النظام والمراقبة.

- إجادة العمل على أجهزة الحاسب الآلي.

- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة أو الجمع بين مكافآت كنترول الشهادة العامة واللجنة الإدارية.

- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن 15 يومًا، في أية مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن 10 أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقرر لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

- ألا يكون قد صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقًا لما نصت عليه المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012م.

- ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.