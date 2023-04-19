قطاع المعاهد الأزهرية يعلنُ جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى"أبناؤنا فى الخارج"

كتب لؤى على

أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/ 2023، للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقسميها الأدبى ،وذلك على النحو الاتى: