اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:07 م
أكرم القصاص
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قطاع المعاهد الأزهرية يعلنُ جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى"أبناؤنا فى الخارج"

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:30 م
قطاع المعاهد الأزهرية يعلنُ جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى"أبناؤنا فى الخارج" قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/ 2023، للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقسميها الأدبى ،وذلك على النحو الاتى:
 
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قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

ابناؤنا فى الخارج

جدول ابناؤنا فى الخارج



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