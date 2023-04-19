الرئيسية تقارير مصرية قطاع المعاهد الأزهرية يعلنُ جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى"أبناؤنا فى الخارج" الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:30 م قطاع المعاهد الازهرية كتب لؤى على مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/ 2023، للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقسميها الأدبى ،وذلك على النحو الاتى: قطاع المعاهد الازهرية الازهر الشريف ابناؤنا فى الخارج جدول ابناؤنا فى الخارج الموضوعات المتعلقة التعليم تقرر إتاحة امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" حتى 8 مساء طوال فترة الاختبارات السبت، 14 يناير 2023 11:35 ص الحكومة تستجيب لملاحظات أبناء مصر بالخارج.. إنفوجراف الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:58 م وزيرة الهجرة: إتاحة ملف التطور الدراسى لطلاب المسار المصرى بمنصة "أبناؤنا فى الخارج" الأحد، 27 نوفمبر 2022 12:16 م وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن امتحانات أبناء المصريين بالخارج.. التفاصيل الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:27 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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