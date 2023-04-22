اليوم السابع
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اعرف مواعيد عمل مراكز فحص المقبلين على الزواج بالوحدات في العيد

السبت، 22 أبريل 2023 09:00 ص
اعرف مواعيد عمل مراكز فحص المقبلين على الزواج بالوحدات في العيد موعد عمل مراكز فحص المقبلين على الزواج بالوحدات في العيد
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد عمل مراكز ووحدات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج خلال عيد الفطر المبارك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.
 
كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن آليات استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج من مراكز وحدات الرعاية الأولية بالقاهرة والمحافظات، حيث يتم ذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج فى عيد الفطر المبارك  
وتابع : لا يشترط التقيد بوجود الطرف الآخر أثناء الفحص ويجب التأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في استخراج الشهادة  وصورة الرقم القومى الخاصة بالطرف الأخر
 
وأضاف حسام عبد الغفار:  يتم دفع الرسوم المقررة 220 جنيها شاملة التحاليل وطباعة الشهادة المؤمنة والحصول على إيصال الدفع.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه يتم التوجه لغرفة المشورة للاستفسار والتعرف على الخدمات المقدمة من خلال المبادرة 
 
مواعيد مركزا استخر اج شهادات فحص المقبلين علي الزواج
مواعيد مركزا استخر اج شهادات فحص المقبلين علي الزواج

 


الصحة

مواعيد مراكز فحص المقبلين علي الزواج

شهادة فحص المقبلين علي الزواج



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