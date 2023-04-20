الصحة: 89 مركزا بالمحافظات لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج فى العيد

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بـ 89 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج ، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن آليات استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج من مراكز وحدات الرعاية الأولية بالقاهرة والمحافظات، حيث يتم ذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج فى عيد الفطر المبارك

وتابع : لا يشترط التقيد بوجود الطرف الآخر أثناء الفحص ويجب التأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في استخراج الشهادة وصورة الرقم القومى الخاصة بالطرف الأخر

وأضاف حسام عبد الغفار: يتم دفع الرسوم المقررة 220 جنيها شاملة التحاليل وطباعة الشهادة المؤمنة والحصول على إيصال الدفع.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه يتم التوجه لغرفة المشورة للاستفسار والتعرف على الخدمات المقدمة من خلال المبادرة