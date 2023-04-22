اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إسبانيا ترسل 6 دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

السبت، 22 أبريل 2023 04:01 م
إسبانيا ترسل 6 دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت إسبانيا عن إرسال 6 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا، بعد إصلاحها.
 
ووفق "رويترز" فإن سفينة محملة بدبابات ليوبارد تم إصلاحها وإجراء التعديلات اللازمة عليها، انطلقت من ميناء سانتاندير إلى بولندا، ومن هناك ستتجه إلى أوكرانيا".
 
وهذه هي المجموعة الأولى من الدبابات، وتخطط إسبانيا لإرسال 4 دبابات "ليوبارد" إضافية، في وقت لاحق.
 
يذكر أن وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، صرحت في وقت سابق، بضرورة إمداد أوكرانيا بالدبابات، بحلول نهاية أبريل الجاري.
 

روسيا

أوكرانيا

ليوبارد

دبابات ليوربارد



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