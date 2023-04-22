اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 185 ألفا و730 جنديا

السبت، 22 أبريل 2023 09:10 م
أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 185 ألفا و730 جنديا الجيش الروسى
أ ش أ

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 185 ألفا و730 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.


وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و672 دبابة و7 آلاف و130 من المركبات المدرعة و2832 من النظم المدفعية و539 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و289 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و293 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و718 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 337 من المعدات الخاصة".


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


روسيا

أوكرانيا

الجيش الروسى

روسيا وأوكرانيا

العملية العسكرية الروسية



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