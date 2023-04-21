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مواعيد تشغيل مترو الأنفاق فى عيد الفطر.. أول قطار ينطلق 5:15 صباحًا

الجمعة، 21 أبريل 2023 03:00 ص
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق فى عيد الفطر.. أول قطار ينطلق 5:15 صباحًا المترو
كتب سيد الخلفاوى

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تستمر مواعيد مترو الأنفاق التى تم العمل بها طوال شهر رمضان المنقضى، فى اجازة عيد الفطر المبارك وهى على النحو التالى:
 
ينطلق أول قطار بالخطوط الثلاثة للمترو الساعة 5.15 صباحا..
أخر قطار بالخط الأول حلوان – المرج الجديدة، الساعة 12.15.
أخر قطار بالخط الثانى للمترو شبرا الخيمة – المنيب الساعة 12.30 .
أخر قطار بالخط الثالث للمترو من محطة عدلى منصور الساعة 12.07 ، ومن محطة الكيت كات الساعة 12.38 .
 
وعدلت وزارة النقل مواعيد ساعات العمل حرصا على التوافق مع المناسبات المختلفة التي يحتفي بها الشعب المصري ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبرى.
 
 
 
 

مواعيد المترو

المترو

مترو الانفاق

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