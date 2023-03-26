مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك..إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل، إنفوجراف يوضح مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، حيث ينطلق أول قطار بالخطوط الثلاثة للمترو الساعة 5.15 صباحا، وآخر قطار بالخط الأول حلوان – المرج الجديدة، الساعة 12.15.

وآخر قطار بالخط الثانى للمترو شبرا الخيمة – المنيب الساعة 12.30، وآخر قطار بالخط الثالث للمترو من محطة عدلى منصور الساعة 12.07 ، ومن محطة الكيت كات الساعة 12.38 .

وعدلت وزارة النقل مواعيد ساعات العمل حرصا على التوافق مع المناسبات المختلفة التي يحتفي بها الشعب المصري ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبرى.