محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير كافتيريا مدخل دهب ويشيد بأعمال التطوير

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة دهب، أعمال تطوير كافتيريا مدخل دهب.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير وخاصة انها تناسب وتلائم الطابع السياحي للمدينة،ووجه ان يتم الاستفادة من هذا النموذج كافتريات أخرى بمدن المحافظة المختلفة.

اشار المحافظ ان هذا الافتتاح في اطار دعم وتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص عمل للشباب وتلبية احتياجات الزائرين وتطوير مدخل المدينة، و تواكبا مع عيد الفطر المبارك وتدفق الزوار علي المدينة، وفي اطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

كما أدى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الهدى بمدينة دهب، وسط مشايخ وعواقل المدينة وجموع المصلين من أهالي المدينة

وأشاد المحافظ بأعمال المسجد الذي تم افتتاحه الشهر الماضي تواكبا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ووجه الي ضرورة استكمال أعمال التجميل والصيانة بالمسجد وانشاء سور كريتال .

كما قام فوده بتهنئة أهالي دهب بعيد الفطر وقام بتوزيع هدايا وعيدية للاطفال

بالمدينة.

رافق المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومشايخ عواقل دهب.