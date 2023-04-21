محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل مدينة دهب لتهنئتهم بالعيد

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الجمعة، زيارة لمدينة دهب، التقى فيها عواقل ومشايخ القبائل بدهب، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وذلك ضمن التقليد السنوي الذي يقوم به المحافظ كل عام في أول أيام عيد الفطر المبارك.

واستقبل مشايخ القبائل البدوية، المحافظ ، بالترحاب داخل خيمة بدوية، وتقديم إبريق الشاي البدوي بنكهة الأعشاب الطبيعية.

وقدم عواقل ومشايخ القبائل البدوية، التهنئة للمحافظ بعيد الفطر المبارك، وأشادوا بجهوده للارتقاء بالمدينة حتى أصبحت واجهة سياحية للسائحين من مختلف الجنسيات العربية والدولية.

وقدموا الشكر له على حرصه الدائم على زيارة مدينة دهب كل عام في أول أيام عيد الفطر المبارك، والالتقاء بهم لتهنئتهم بالعيد والاستماع لمطالبهم.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يحرص على الالتقاء عواقل ومشايخ القبائل البدوية بكافة المدن، لتهنئتهم بالعيد والاستماع لمطالبهم ورؤيتهم حول التطورات التي جري على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن مدينة دهب تعد من أهم المدن السياحية بخليج العقبة بعد مدينة شرم الشيخ، لذا يجري تطويرها لجذب آلاف السائحين إليها كل عام خاصة أن المدينة تتضمن كافة المقومات السياحية، وتتمتع بمناخ معتدل نقي، ومناطق سياحية خلابة