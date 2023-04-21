محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال ثقافة طور سيناء بعيد الفطر المبارك.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء احتفال ثقافة طور سيناء بعيد الفطر المبارك بمسرح مقصد العائلة ، حيث قدمت فرقة التلقائين عروضها الفنية بالإضافة إلى فرقة كورال الثقافة.

حضر الحفل اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة والاستاذ مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء والاستاذ احمد الحضري نائب رئيس المدينة والمهندس إبراهيم الحارون مدير عام مديرية التموين والقيادات التنفيذية بمدينة طور سيناء.

وكلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الفنان أحمد صبحي بإدارة فنون غناء التراث السيناوي الأصيل جاء ذلك أثناء إحتفالية عيد الفطر المبارك بساحة العلم بطور سيناء مساء اليوم حيث يعتر هذا الفن أحد مايميز البيئة السيناوية.

وأضاف المحافظ بضرورة عرض هذا الفن الراقي للعالم من خلال المدن السياحية بجنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ حيث ينجذب إليه السياح بشدة نظرا لأصالته وجماله وفي سياق متصل أمر المحافظ بالتنسيق مع مديرية الثقافة بجنوب سيناء لتسهيل عمل فرقة فنون الثراث السيناوي من خلال التدريب المستمر للظهور أمام السائح بالمظهر اللائق وضرورة عرض الفرقة مرتين في الأسبوع في شرم الشيخ مع الاهتمام بالزي السيناوي والذي يعد احد مايميز سيناء باكملها.

كما استقبل متحف شرم الشيخ الزائرين بالترحيب وتوزيع بعض الهدايا التي أدخلت البهجه والسرور على قلوب الزائرين ونالت إستحسانهم