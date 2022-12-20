انطلاق مؤتمر "اليوم الواحد" بثقافة جنوب سيناء لمناقشة قضايا ذوى الهمم

محاور المؤتمر

تضمنت محاور المؤتمر 4 محاور وهي: توعية ذوى الاحتياجات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على جودة الحياة، وتوضيح أهمية دعم وتمكين فئة ذوى الاحتياجات الخاصة فى استقرار المجتمع ورفاهيته، وآليات عملية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعى، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة فى تثقيف المجتمع بالتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

4 أرواق بحثية

كما تضمنت فعاليات المؤتمر 4 أوراق بحثية، البحث الأول مقدم من رحاب محمد إبراهيم، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم حول “ توعية ذوى الاحتياجات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على جودة الحياة”، والبحث الثانى حول “تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة لتحقيق استقرار ورفاهية المجتمع”، مقدم من شيماء عادل عبدالسميع، باحثة ماجستير بقسم أصول التربية كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - جامعة الأزهر -، والبحث الثالث حول “آليات عملية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي”، مقدم من أحمد فوزى محمد، باحث دكتوراة تربية خاصة اضطرابات اللغة والتخطاب كلية علوم الإعاقة - جامعة الزقازيق-، والبحث الرابع والأخير دار حول “ تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة فى تثقيف المجتمع بالتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة” مقدم من محمد ممدوح الرفاعى، باحث دكتوراة تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة الزقازيق-

كما تضمنت فعاليات المؤتمر، عرض مسرحى بعنوان " أولادنا طاقة لا إعاقة " تأليف صلاح زكريا، إخراج جمال مهران.