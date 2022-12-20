اليوم السابع
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انطلاق مؤتمر "اليوم الواحد" بثقافة جنوب سيناء لمناقشة قضايا ذوى الهمم

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:41 م
انطلاق مؤتمر "اليوم الواحد" بثقافة جنوب سيناء لمناقشة قضايا ذوى الهمم جانب من المؤتمر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد "الرابع" لذوى الهمم، على مسرح قصر ثقافة طور سيناء، عنوان المؤتمر " قمة المناخ مصر (2022) وقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، تراس المؤتمر الدكتور إيهاب إبراهيم الحو، مدير قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بجامعة السويس، وأمين عام المؤتمر الدكتور علاء محمد عبد العظيم، مدير فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بجنوب سيناء. بحضور أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، ورحاب الشيخ، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالفرع ونصرة إسماعيل، رئيس قسم التمكين الثقافى بالفرع، وعدد من قيادات فرع ثقافة جنوب سيناء، والشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وسامى الجندى، مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم نائبا عن وكيل الوزارة، والشاعر خضر إسماعيل، رئيس نادى الأدب، ولفيف من رجال الأزهر الشريف وأهلى مدينة طور سيناء.

 

محاور المؤتمر

تضمنت محاور المؤتمر 4  محاور وهي: توعية ذوى الاحتياجات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على جودة الحياة، وتوضيح أهمية دعم وتمكين فئة ذوى الاحتياجات الخاصة فى استقرار المجتمع ورفاهيته، وآليات عملية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعى، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة فى تثقيف المجتمع بالتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

4 أرواق بحثية

كما تضمنت فعاليات المؤتمر 4 أوراق بحثية، البحث الأول مقدم من رحاب محمد إبراهيم، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم حول “ توعية ذوى الاحتياجات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على جودة الحياة”، والبحث الثانى حول “تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة لتحقيق استقرار ورفاهية المجتمع”، مقدم من شيماء عادل عبدالسميع، باحثة ماجستير بقسم أصول التربية كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - جامعة الأزهر -، والبحث الثالث حول “آليات عملية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي”، مقدم من أحمد فوزى محمد، باحث دكتوراة تربية خاصة اضطرابات اللغة والتخطاب كلية علوم الإعاقة - جامعة الزقازيق-، والبحث الرابع والأخير دار حول “ تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة فى تثقيف المجتمع بالتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة” مقدم من محمد ممدوح الرفاعى، باحث دكتوراة تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة الزقازيق-

 

كما تضمنت فعاليات المؤتمر، عرض مسرحى بعنوان " أولادنا طاقة لا إعاقة " تأليف صلاح زكريا، إخراج جمال مهران.

 

جانب من المؤتمر (3)
جانب من المؤتمر (3)

جانب من المؤتمر (1)
جانب من المؤتمر (1)

جانب من المؤتمر (2)
جانب من المؤتمر (2)

جانب من المؤتمر (4)
جانب من المؤتمر (4)
 
 

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