محافظ بورسعيد يشيد بروح الإخوة والمحبة بين أبناء الوطن.. صور

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، عددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بالديوان العام، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الحضور ورحب بوفد المهنئين من شركاء الوطن الواحد الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن ليس بجديد على أشقائنا مشاركتنا الأفراح والأحزان، مشيدًا بروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد، كما أشاد المحافظ خلال اللقاء، بجهود الأجهزة التنفيذية قبل وأثناء عيد الفطر والتي كللت تلك الجهود بظهور المحافظة بشكل جمالي وسط إقبال كبير من أهالي بورسعيد على ساحات ومساجد صلاة العيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي طفرة في المشروعات التنموية والقومية والخدمية للمرة الأولى في جنوبها وشرقها وغربها، والتي ساهمت في جعل بورسعيد في مصاف المدن النموذجية، ويشيد بها القاصي والداني، والمشروعات التي تم تنفيذها في جميع القطاعات وبمختلف الأحياء.وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والأمن لأبناء بورسعيد وزائريها من جميع المحافظات للاستمتاع بأجازة عيد الفطر المبارك.

متطرقا للطفرة التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام ماضية، مشددًا على أهمية وعي المواطن بجهود الدولة قي كل القطاعات، والتصدي لمحاولات تضليل وتخريب الأفكار .

واستمع اللواء عادل الغضبان لآراء الحضور حول التنمية التي تشهدها بورسعيد ومقترحاتهم نحو مزيد من التطوير، والذين وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية على الجهود غير المسبوقة التي ساهمت في تحقيق النهضة ببورسعيد.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شارك الآلاف من أهالي المحافظة، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة المعمورة بحي الشرق ، بمشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.