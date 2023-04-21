محافظ بورسعيد يشارك نزلاء دار الأيتام والقاصرات فرحة عيد الفطر

بورسعيد محمد فرج

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة، جمعية تحسين الصحة لرعاية الأيتام بحى المناخ، ودار المسنين، ودار الفتيات القاصرات، وذلك لتقديم التهنئة لنزلاء جمعية تحسين الصحة والفتيات القاصرات والأمهات المسنات بدار المسنين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة دار المسنين والفتيات القاصرات، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، و مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد.

وقدم " محافظ بورسعيد " التهنئة لجميع الفتيات القاصرات داخل الجمعية، وللأمهات بدار المسنين، معربا عن سعادته لمشاركتهم أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على نزلاء الدار، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة، كما قدم العيديات للنزلاء بمناسبة قدم عيد الفطر.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء دار الفتيات القاصرات، ودار المسنات وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس محمد السيد لحرصة الدائم على توفير حياة لائقة وكريمة للمقيمين وتوفير ما يحتاجونه من طلبات.

ووجه " المحافظ " مسئولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور الدور في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالب النزلاء، وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.