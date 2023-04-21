اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يلتقى بسيدة تعمل سائقة سيارة أجرة ويوجه بتكريمها.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 11:16 ص
محافظ الإسكندرية يلتقى بسيدة تعمل سائقة سيارة أجرة ويوجه بتكريمها.. صور المحافظ يلتقى بسيدة تعمل سائقة
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك على الكورنيش بنطاق منطقة محطة الرمل، والتقى عدد من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك. 
 
وخلال جولته بالكورنيش والمتنزهات تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقى بإحدى السيدات المكافحات، التي تعمل سائقة سيارة أجرة لمساعدة أسرتها، مؤكدا أن مثل هذه النماذج المثابرة مثال يحتذى به في التفاني والكفاح لكسب الرزق، مؤكدًا أنه سيتم تكريمها بمبني الديوان العام للمحافظة تشجيعاً وتحفيزاً لها. 
 
جاء ذلك بحضور؛ اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة سعد رئيس حى وسط.
 
 
 
المحافظ يلتقى بسيدة تعمل سائقة
المحافظ يلتقى بسيدة تعمل سائقة

المحافظ يوجة بتكريم السائقة8
المحافظ يوجة بتكريم السائقة8

بهجة العيد
بهجة العيد


 

 


الاسكندرية

عيد الفطر

محافظ الاسكندرية

سيدة تعمل سائقة



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