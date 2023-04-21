مايا مرسى مشيدة بمسلسل تحت الوصاية: رسائل الفن من الواقع تستطيع تغيير مجتمع

كتب محمود راغب

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، بمسلسل تحت الوصاية ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة: دراما واقعية وعمل فنى صادق.

وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تدوينة لها ، تعليقا على المسلسل : نستقبل المشاكل كل يوم من أمهات أصبحن بين ليلة وضحاها أرامل ومعهم أطفال قصر.

وأضافت: شكرا لدراما نقلت الواقع بحرفية عالية صدقت منى في كل مشاعرها فشخصية حنان حقيقة لحم ودم ومشاعر وأمومة أملها في الحياة لقمة عيش وحياة آمنه لابنها وبنتها.

وتابعت رئيسة المجلس :الانسانية مبدأ والأمانة عهد والحنان والطمأنينة قبل كل شىء والأم يجب أن تؤتمن على أموال أولادها ويحاسبها القانون.

وأكدت أن الفن حينما يقدم رسالة إنسانية تحاكى واقع الإنسان معاناته وفرحه وحزنه وتطلعه يستطيع بها تغيير مجتمع بأكمله.

وتوجهت رئيسة المجلس بالشكر للفنانة منى ذكى ، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، و MediaHub - سعدي جوهر، و للمخرج محمد شاكر خضير ، و لخالد دياب وشرين دياب ، و لياسين وفرح، وللصيادين الجدعان.

واختتمت: شكرا ياعم ربيع .. شكرا لكل فنان وفنانة ساهموا في نجاح ملحمة دراما إجتماعية من الواقع.

ومسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.