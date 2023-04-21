اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 12:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بالتشاجر مع عامل والاعتداء عليه بسلاح أبيض فى مدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 21 أبريل 2023 11:57 م
ضبط المتهمين بالتشاجر مع عامل والاعتداء عليه بسلاح أبيض فى مدينة 6 أكتوبر أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بالتشاجر مع عامل وإصابته بجرح نافذ، خلال مشاجرة بينهم بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض عامل لاعتداء ونقله إلى المستشفى مصابا بجرح نافذ بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجنى عليه يعمل بجراج سيارات، تشاجر معه عاطلين بسبب خلافات بينهم، وخلال المشاجرة اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض. 

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 


مشاجرة بأكتوبر

إصابة عامل

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة