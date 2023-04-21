ضبط المتهمين بالتشاجر مع عامل والاعتداء عليه بسلاح أبيض فى مدينة 6 أكتوبر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بالتشاجر مع عامل وإصابته بجرح نافذ، خلال مشاجرة بينهم بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض عامل لاعتداء ونقله إلى المستشفى مصابا بجرح نافذ بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجنى عليه يعمل بجراج سيارات، تشاجر معه عاطلين بسبب خلافات بينهم، وخلال المشاجرة اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.