جزيرة النباتات النادرة بأسوان مقصد سياحى على الخريطة الدولية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تقع جزيرة النباتات النادرة فى مدينة أسوان السياحية درة المشاتى فى مصر، وفى بقعة ساحرة من أرض أسوان ووسط مياه النيل العذبة وفى أحضان الطبيعة الساحرة، وتعد أحد أبرز الواجهات السياحية على مستوى العالم، وكل الوافدون إليها من شتى الجنسيات الدولية يحرصون على زيارة هذه الجزيرة، وتعد مقصداً سياحياً بارزاً للمصريين فى الأعياد والمناسبات.

وفى جولة سياحية ترصد عدسة "اليوم السابع" جزيرة النباتات بمدينة أسوان ، بالتزامن مع أجازة عيد الفطر المبارك، وتجولنا بالكاميرا داخل هذه الحديقة النباتية وبين أشجارها النادرة وأنواع زهورها المختلفة والتى وصلت لنحو 780 نوع نباتى نادر على مستوى العالم.

وحول قصة تجميع هذه النباتات النادرة على مستوى العالم، تكونت الجزيرة عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدانا.

الجزيرة كانت عبارة عن مكان لزراعة أهالى أسوان ويستخدمونه فى أعلاف المواشى، واستمرت بهذا الوضع حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وكان يستخدم أسطوله العسكرى عبر نهر النيل واتخذ من الجزيرة معسكراً وفكر اللورد كيتشنر فى زراعة أشجار ونباتات حتى يستظل بها هو وجنوده فى مكان الجزيرة، ثم أوصى جنوده وكانوا مختلطين الجنسية أن يأتوا له بشتلات نباتية من بلادهم لزراعتها فى الحديقة، وبذلك تكونت المجموعة النباتية كنواة أولية فريدة للحديقة التى تضم أندر أنواع النباتات فى العالم.

وتعد الحديقة النباتية متحف نباتى عالمى مفتوح للنباتات الاستوائية وشبه الاستوائية، بتوافد عليها الزوار من جميع مناطق الجمهورية بالإضافة إلى الزوار الأجانب من مختلف دول العالم، ولذلك تعد رحلة نباتية وترفيهية ونيلية لأنها تقع وسط النيل، والحديقة النباتية لها دور مميز فى المجتمع الأسوانى باعتبارها المقصد رقم واحد للأهالى خاصة خلال المواسم والأعياد، بالإضافة إلى استضافتها لرحلات المدارس والمجموعات الطلابية والعلمية والأفواج السياحية من مصر وخارجها.