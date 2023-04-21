اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 08:56 ص
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توزيع الورود وكروت التهنئة على المارة احتفالا بعيد الفطر فى كفر الشيخ

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:01 ص
توزيع الورود وكروت التهنئة على المارة احتفالا بعيد الفطر فى كفر الشيخ جانب من اليوم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت شوارع مدن محافظة كفر الشيخ، تواجد المئات للإحتفال بعيد الفطر المبارك، وانتشر باعة ألعاب الأطفال، في الشوارع، وأقبل عليهم الأطفال لشراء البالونات والألعاب المتعددة، كما تواجد باعة المسليات.

وشهد الشوارع المقابلة لديوان عام محافظة كفر الشيخ، ودوران النصر، توزيع أعضاء إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، وعدد من شباب وفتيات المحافظة، الحلوى والورود، إضافة لكروت كتب عليها" تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير"  على المارة من الأهالي والأسرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة  للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولقيادات الدولة، والشعب المصري عامة وأهالي محافظة كفر الشيخ خاصة وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة، والصحفيين والإعلاميين والمراسلين بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء وأن يعم الخير والنماء والرخاء على كافة ربوع مصر.

احتفال إأهالي كفر الشيخ بالشوارع
احتفال إأهالي كفر الشيخ بالشوارع

 

الكروت التي تم توزيعها
الكروت التي تم توزيعها

 

اهداء وردة لطفل
اهداء وردة لطفل

 

اهداء وردة لطفلة
اهداء وردة لطفلة

 

تهنئة المارة وتوزيع الورود
تهنئة المارة وتوزيع الورود

 

توزيع الهدايا على المارة
توزيع الهدايا على المارة

 

توزيع الورود على المارة
توزيع الورود على المارة

 

جانب من الكروت والورود التي تم توزيعها
جانب من الكروت والورود التي تم توزيعها

 

جانب من تواجد الأهالي بالشوارع
جانب من تواجد الأهالي بالشوارع

 

جانب من تواجد الأهالي بشوا رع كفر الشيخ للاحتفال بعيد الفطر
جانب من تواجد الأهالي بشوا رع كفر الشيخ للاحتفال بعيد الفطر

 

جانب من توزيع الورود
جانب من توزيع الورود

 

شباب كفر الشيخ يزعون الورود على الأهالي
شباب كفر الشيخ يزعون الورود على الأهالي

 

فتيات كفر الشسيه توزعن الورود على المارة
فتيات كفر الشسيه توزعن الورود على المارة

 

 

 


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