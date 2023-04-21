بلالين وهدايا.. أجواء احتفالية بعيد الفطر فى ساحات صلاة العيد بدمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

قام عددا من أهالى محافظة دمياط، ببدء الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك عقب الانتهاء من صلاة العيد بساحة ميدان الساعة وسط المدينة، ووزع عددا من شباب المحافظة الهدايا والبلالين على المارة، فيما قام البعض بتجهيز فقرات احتفالية أخرى بمحيط حديقة بنت الشاطئ وسط اقبال مكثف من أهالى دمياط.

وكانت ساحة ميدان الساعة بدمياط قد استقبلت صلاة عيد الفطر هذا العام بعد توقف استمر لعدة سنوات بسبب جائحة كورونا، وشهدت ساحة ميدان الساعة اقبال كثيف من أهالى المحافظة، وسط أجواء احتفالية.

واستعدت مديرية أوقاف دمياط بتجهيز 76 ساحة ومسجد لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك ، جاء أبرزها ساحة ميدان الساعة وسط دمياط، والتى تعتبر الساحة الرئيسية لأهالى المحافظة لاداء صلاة العيد.

وكان اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، أدى صلاة عيد الفطر المبارك بميدان الساعة رفقة عددا من القيادات التنفيذية والأمنية داخل المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة فقد قامت إدارة مرور دمياط بفتح محاور مرورية جديدة منعا التكدس عقب انقضاء الصلاة، فضلا عن نشر دوريات أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط ساحة صلاة العيد.

وعلى جانب آخر أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تطبيق حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات من أجل استقبال احتفالات عيد الفطر، وتابعت تجهيزات ساحات صلاة العيد، إضافة إلى تجهيزات المنتزهات العامة بنطاق المحافظة.

كما أعلنت محافظ دمياط أيضا بعقد غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام محافظة دمياط لمتابعة احتفالات العيد اولا بأول، فضلا عن تخصيص ارقام لتلقى الشكاوى أبرزها الخط الساخن 114.