نائب محافظ البحيرة توزع الحلوى بعد أداء صلاة عيد الفطر بمسجد التوبة بدمنهور..صور

حرصت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على توزيع الحلوى على عدد من الأهالى والقيادات الشعبية والتنفيذية بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبه بدمنهور.

وشارك فى أداء صلاة العيد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر وحشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور.

وعقب انتهاء الصلاة قام الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بإلقاء خطبة العيد، والتى أكد خلالها أن العيد هو يوم الثواب الكبير والأجر العظيم.

مضيفا أن أيام العيد فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية بصلة الرحم، وتقوية العلاقات الاجتماعية، وأيضا هو شعور بالضعفاء والمحتاجين، ويتجسد ذلك الشعور في إغنائهم عن السؤال في هذا اليوم؛ حتى تشمل الفرحةُ كل بيت، وتعم البهجة كل أسرة.

وتقدمت الدكتورة نهال بلبع بخالص التهاني القلبية لمواطنى محافظة البحيرة بحلول عيد الفطر المبارك داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.