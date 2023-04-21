ازاى تستعيد تركيزك ونشاطك فى العيد بـ 5 أكلات صحية

كتبت نهير عبد النبى

مع انتهاء شهر رمضان نعانى دائما من الأرق وعدم التركيز والنشاط، قد يكون ذلك بسبب عدم تنظيم الوقت أو بسبب الخمول والتخمة، لذلك ينصح بإستغلال العيد وتناول أكلات تساعد على التركيز وتعيد النشاط وحسب ما ذكره موقع webmed فأن أبرز هذه الأكلات هى:



1: الأسماك الدهنية الأسماك الدهنية تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات وأحماض الأوميجا 3 وغيرها من المعادن والفيتامينات التى تساعد على التركيز والنشاط، ومنها سمك السلمون والتونة.



2:الكركم ثبت أن الكركمين المكون النشط فى الكركم ، يعبر الحاجز الدموى الدماغى، مما يعنى أنه يمكن أن يدخل الدماغ مباشرة ويفيد الخلايا وهو مركب قوى مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ويساعد على التركيز والنشاط.

3: البروكلي البروكلى مليء بالمركبات النباتية القوية، بما فى ذلك مضادات الأكسدة كما أنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين K وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز النشاط والذاكرة

4:الشوكولاتة الداكنة تحتوى الشوكولاتة الداكنة ومسحوق الكاكاو على عدد قليل من المركبات المعززة للدماغ، بما فى ذلك مركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات التى تعمل على تنشيط الذاكرة .