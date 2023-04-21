ازاى تستعيد تركيزك ونشاطك فى العيد بـ 5 أكلات صحية

مع انتهاء شهر رمضان نعانى دائما من الأرق وعدم التركيز والنشاط، قد يكون ذلك بسبب عدم تنظيم الوقت أو بسبب الخمول والتخمة، لذلك ينصح بإستغلال العيد وتناول أكلات تساعد على التركيز وتعيد النشاط وحسب ما ذكره موقع webmed فأن أبرز هذه الأكلات هى:
التركيز
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