إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير بنى سويف وقنا

المحافظات: هانى فتحى-صابر سعيد

أصيب 3 شباب بينهم شقيقان، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب دراجة بخارية بمدخل قرية بني هاني التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث حادث انقلاب دراجة بخارية بمدخل قرية بني هاني التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف كلا من يوسف فارس أمين 13 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد خلف فؤاد 15 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقه «ابو بكر» 14 سنة مصاباً بجروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بنخلة، في طريق الشيخ سليمان التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي بنخلة، في طريق الشيخ سليمان التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفي طوخ.