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مصرع طالب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالوادى الجديد

الجمعة، 21 أبريل 2023 02:57 م
مصرع طالب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالوادى الجديد جثة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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لقى طالب مصرعه فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى مساعد زير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بشارع المعهد الدينى الجديد فى مدينة الخارجة، مما أسفر عن وفاة محمد شحاته هدية مقيم الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث وتم نقل جثة الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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