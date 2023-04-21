اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 07:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزاى تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد.. طبيبة بيطرية توضح

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:00 م
إزاى تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد.. طبيبة بيطرية توضح الفسيخ
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتاد المصريون تناول الأسماك المملحة بنوعيها "الفسيخ والرنجة" فى عيد الفطر، رغم ما تمثله تلك الأكلات من خطر كبير حال عدم توافر عدة أمور للحفاظ على جودة وسلامة الأسماك من الفساد، وتوضح الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية،طرق التفرقة بين الفسيخ السليم والفاسد، وذلك من خلال:

 

1-  لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا و الجلد مشدود و غير مرتخي.

2-  فى الفسيخ الفاسد الجلد غير لامع وعليه طبقه من المخاط.

3- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة ( ريحة الفسيخ العاديه)  ، أما الفاسد فرائحته نتنه.

4- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، فى الفاسد يكون القوام غير متماسك .

5- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون و وردية.

 6- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم بتكون  تميل الى البني او الاسود .

7- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق و لامعة و أن تكون حادة و غير غائرة .

8- فى الفسيخ الفاسد عكارة في عدسة العين والعين غير لامعة.

9- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، أما الفاسد تكون القشور سهلة النزع.

10- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة، والفاسد تكون منتفخة.

 

 

 


الفسيخ

الفسيخ الفاسد

الفسيخ السليم

طرق التفرقة بين الفسيخ الفاسد والسليم



الموضوعات المتعلقة

سفرة أول يوم عيد الفطر المبارك.. فسيخ ورنجة وبطاطس لو مش عايزة تطبخى

الجمعة، 21 أبريل 2023 02:00 م

"عادة عمرها سنين".. إقبال على شراء الفسيخ فى بورسعيد قبل عيد الفطر..صور

الخميس، 20 أبريل 2023 08:16 م

7 معايير للفسيخ السليم.. لون الجلد ولمعة العين والرائحة أبرزها

الجمعة، 21 أبريل 2023 03:30 ص

نصائح تناول الفسيخ خلال العيد.. الشراء من مصادر موثوقة لتجنب مخاطر التلوث الغذائى.. وتجميد الفسيخ قبل استخدامه لمدة 48 ساعة لقتل ما به من طفيليات.. وعدم تناول كميات كبيرة منه بسبب محتواه المرتفع من الملح

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة