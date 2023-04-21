احذر الإكثار من تناول الأسماك المملحة في العيد يسبب الحساسية

كتب – حسام الشقويرى

زيادة الملوحة في اسماك السردين والفسيخ والتي يقبل عليها المصريين في موسم عيد الفطر تتسبب في الكثير من المشكلات الصحة أبرزها ارتفاع ضغط الدم وحصوات الكلى وزيادة الأملاح فى الجسم.

ووفقًا لما نشره موقع MedicalXpress كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون ألمان من جامعة ميونخ، عن أن الإفراط فى تناول الملح يؤدى إلى تكوين خلايا “TH2” وهى نوع من الخلايا المناعية تتراكم داخل خلايا الجلد وتسبب حساسية مزمنة، مثل التهاب الجلد التأتبى.

وأضاف الموقع ان فريق البحث بقيادة البروفيسور "كريستينا زيلينسكي" في جامعة ميونيخ، أوضح أنه في البلدان الصناعية، يعاني شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص من الحساسية في مرحلة ما من حياتهم.

وأشار الباحثون إلى أن خلايا “TH2” تلعب دورًا مهمًا في تشكل جانبًا حيويًا في مقاومة الجسم للعدوى، ولكن إذا لم يتم التحكم فيها تسبب استجابات مرضية والبدء في مهاجمة أجزاء من أجسامنا مثل المواد المسببة للحساسية.

وأضاف الباحثون أن ملح الطعام، المعروف علميًا باسم "كلوريد الصوديوم"، ضروري لصحة البشر والحيوانات، لكنه يمكن أن يحفز الخلايا المناعية البشرية ما يؤدي إلى إنتاج كميات متزايدة من خلايا “TH2” المناعية ويتسبب فى حدوث حساسية جلدية وقد تصبح مزمنة مع مرور الوقت، إضافة إلى الأمراض الأخرى المرتبطة بالقلب والكلى.

اضرار زيادة الملح

ارتفاع ضغط الدم

الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وإذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن تقليل تناول الملح يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

-احتباس السوائل

يُعرف أيضًا باسم الوذمة، يحدث احتباس السوائل عندما تتراكم السوائل الزائدة في الجسم، بما في ذلك الجلد، يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب التغيرات الهرمونية والطقس الحار وكمية الملح العالية.

ومن أعراضها تورم في اليدين والكاحلين والقدمين والشعور بالتصلب أو الألم، ويمكن أن يساعد تقليل تناول الملح وشرب الكثير من الماء في تخفيف هذه الحالة.

-أمراض القلب والأوعية الدموية

على الرغم من عدم وجود صلة واضحة بين تناول الملح وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن معظم الدراسات تتفق على أن الاستهلاك المفرط للملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يسبب احتباس الماء ارتفاع ضغط الدم ، بدوره ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.