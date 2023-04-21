إزالة مخالفات بناء بمراكز ومدن المنصورة والسنبلاوين والمطرية ونبروه بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة والسنبلاوين والمطرية ونبروه، لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية.

ففي مركز ومدينة المنصورة، قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة سقف مخالف بالدور الثالث علوي علي مساحة 150 متر مربع وكذا متابعة اعمال فك شده خشبيه للدور الثاني علوي بقرية بلجاي علي مساحه 120متر مربع، وتم متابعة اعمال ازالة سور بالطوب الاحمر شروع في استكمال الدور الثاني العلوي بقرية نقيطه وازالة شده خشبية سقف الثاني علوي بدون ترخيص بقرية سلكا، وكذا تم ايقاف اعمال مخالفه لشروط الترخيص بعدم الالتزام بنسبه 25 % خدمات بقريه تلبانه و ازاله سور بارتفاع ثلاثه امتار وبداخله غرف بالبلوك الابيض والمونه الاسمنيه بعزبه الخلوه التابعتين للوحدة المحلية بكوم الدربي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين، قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه لمخالفات في المهد بنطاق الوحدات القرويه ففي قرية طوخ الأقلام المخالفة عباره عن سلم بالشارع وبروز خارج علي ارتفاع 3متر من سطح الارض وعرض 90 سم وطول 3متر متعديا علي الشارع واملاك الدوله وتم فتح الشارع امام الماره والسيارات وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال، كما تم متابعه تنفيذ ازاله فوريه لعدد 3 غرف حوائط بين اعمده بالدور الثالث علوي بقريه برقين على مساحه 100 متر مربع داخل الحيز العمراني وتمت الازاله على نفقه المواطن وتم التنبيه على التقدم بطلب لتوفيق أوضاعه طبقا للقانون 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذيه كما تم تنفيذ ازاله فوريه لشد خشبيه لعدد 14 عامود مساحة 120متر مربع استعدادا لصبهم بالدور الثالث علوي بكفر الشرفا التابعه للوحده القرويه ببرقين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محى الدين رئيس المركز والمدينة، انه تم التصدى لحاله بناء مخالف على أرض أملاك الدولة بعمل سمل من الطوب الابيض بمساحة 150 مترمربع بالجسر الواقى أرض مصطفى عبد الفتاح خارج الحيز وكذا ازالة تعدي بالبناء المخالف علي مساحة 70 متر مربع وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الواجبة بمشاركة قوة الشرطة.

وفي مركز ومدينة نبروه قال المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة، انه تم تكليف عاطف سعد نائب رئيس المركز بمتابعة اعمال مراجعة تراخيص البناء بعدد من المناطق بمدينة نبروه وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات فورا تنفيذا للقانون.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية، ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.