محافظ القاهرة: إجراء رادع لمحاولات استغلال إجازة العيد للبناء المخالف

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أى محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496 ، و114 على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد .

وفى السياق شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعود للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.