أهالى الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر بـ5 آلاف و549 مسجدا وساحة.. صور

الشرقية- إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

أدى أهالى محافظة الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك ، داخل 5 آلاف 549 ساحة ومسجد بنطاق المحافظة، وعمت البهجة والفرحة وجوه جموع المصلين من مختلف الأعمار، الذين تبادلوا التهانى، وأطلق الأطفال البالونات ابتهاجا بالعيد.

وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهالى المحافظة وقيادات التنفيذية بالعيد، مؤكدا أن المحافظة تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى والذى أصبح واقعاً سيحقق الخير لأبنائها بإحداث نقلة نوعية وحضارية فى كافة القطاعات والخدمات المقدمة لقاطنيها.

وكانت مديرية الأوقاف، تحت إشراف الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، جهزت 5000 مسجدا، 549 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضى فضاء، لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاه العيد.