اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 07:23 ص
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الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:04 ص
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.. صور الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الميناء الكبير.
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، كبرى مساجد محافظة البحر الأحمر، وحضر الصلاة من القيادات التنفيذية بالمحافظة اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، يرافقه كمال سليمان، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء إيهاب رافت مستشار المحافظ لمدن جنوب المحافظة.
 
وشهدت ساحة مسجد الميناء الكبير حضور عدد كبير من أهالى الغردقة، وأطفالهم، كذلك شهدت تشديدات أمنية من قبل رجال مديرية أمن البحر الأحمر من مساء أمس.
 
وكانت استعدت الفنادق السياحية فى مدن محافظة البحر الأحمر، لاستقبال المعيدين خلال عيد الفطر المبارك، والتى تشهد خلاله الفنادق وصول اعداد كبيرة من المعيدين لقضاء العيد على شواطئ البحر الأحمر، وبالفعل تخطت الاشغالات السياحية داخل الفنادق خلال العيد الـ70%، رغم ارتفاع أسعار الغرف السياحية المختلفة.
 
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