أضرار الإفراط فى تناول الشاي الأخضر.. يؤثر على الهضم

كتب – حسام الشقويرى

الشاي الأخضر معروف في أجزاء مختلفة من العالم، فهو غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي توفر العديد من الفوائد الصحية. ومع ذلك ، مثل أي طعام أو شراب آخر ، يمكن أن يكون للشاي الأخضر أيضًا آثار جانبية فى حالة الإكثار منه ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

1 - يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين

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، وهي مادة منبهة يمكن أن تسبب الأرق والقلق والأرق لدى بعض الأفراد. ويختلف محتوى الكافيين في الشاي الأخضر باختلاف العلامة التجارية وكيفية تحضيرها. يحتوي كوب الشاي الأخضر النموذجي على حوالي 25-40 مجم من الكافيين ، وهو أقل من فنجان القهوة ، ولكنه لا يزال مهمًا. الأفراد الذين لديهم حساسية من الكافيين أو أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الشاي الأخضر قد يعانون من آثار سلبية مثل التوتر ، والصداع ، وخفقان القلب

2 - مشاكل في الجهاز الهضمي

يحتوي الشاي الأخضر على مادة التانين التي يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك واضطراب المعدة. شرب الكثير من الشاي الأخضر على معدة فارغة يمكن أن يسبب الغثيان والقيء. ينصح بتناول الشاي الأخضر مع الطعام لتقليل مخاطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

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امتصاص الحديد

يمكن أن يتداخل الشاي الأخضر أيضًا مع امتصاص الحديد في الجسم. يمكن للعفص الموجود في الشاي الأخضر أن يرتبط بالحديد ويمنع امتصاصه ، مما قد يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الأفراد المعرضين للإصابة به. لتقليل هذا التأثير ، يوصى بتناول الشاي الأخضر بين الوجبات أو مع الأطعمة الغنية بالحديد.

4 - التفاعلات مع الأدوية

يمكن أن يتفاعل الشاي الأخضر مع بعض الأدوية ويؤثر على فعاليتها. على سبيل المثال ، يمكن للشاي الأخضر أن يقلل من امتصاص حاصرات بيتا ، وهي فئة من الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يزيد أيضًا من تأثيرات المنشطات مثل الايفيدرين والكافيين. يجب على الأفراد الذين يتناولون الأدوية استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تناول الشاي الأخضر.

5 - ردود الفعل التحسسية

يحتوي الشاي الأخضر على مركب يسمى بمضادات الاكسدة ، والذي يمكن أن يسبب الحساسية لدى بعض الأفراد. يمكن أن تتراوح أعراض رد الفعل التحسسي من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تشمل خلايا النحل والحكة وصعوبة التنفس. يجب على الأفراد الذين لديهم حساسية من الشاي الأخضر تجنب تناوله.

6 - تسمم الكبد

على الرغم من ندرته ، إلا أن الاستهلاك المفرط للشاي الأخضر يمكن أن يسبب تسمم الكبد. تم ربط مكملات الشاي الأخضر بتلف الكبد لدى بعض الأفراد ، خاصة عند تناولها بجرعات كبيرة. يوصى بتناول الشاي الأخضر باعتدال وتجنب المكملات إلا إذا أوصى به مقدم الرعاية الصحية.

7 - الحمل والرضاعة

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ومركبات أخرى يمكن أن تمر عبر المشيمة وتؤثر على نمو الجنين. يجب على النساء الحوامل والمرضعات تناول الشاي الأخضر باعتدال واستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل القيام بذلك.

ويعتبر الشاي الأخضر بشكل عام آمنا ويوفر العديد من الفوائد الصحية. ومع ذلك ، مثل أي طعام أو شراب آخر ، يمكن أن يكون للشاي الأخضر آثار جانبية ، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة أو مع بعض الأدوية. لتقليل مخاطر الآثار الجانبية ، يوصى بتناول الشاي الأخضر باعتدال ومع الطعام ، وتجنب مكملات الشاي الأخضر ، واستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تناول الشاي الأخضر إذا كنت تتناول الأدوية أو في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية.