49 ساحة وجميع مساجد الجمعة معدة لأداء صلاة العيد وتشكيل غرفة عمليات بكفر الشيخ

أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ عن جاهزية جميع مساجد المحافظة التي تؤدي بها اليوم الجمعة، لأداء صلاة العيد إضافة لـ 49 ساحة بمراكز ومدن المحافظة، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بتشكيل غرفة عمليات مركزية، والتواصل المستمر معها ومع غرفة العمليات بديوان المحافظة، إضافة إلى الغرف الفرعية بإدارات الأوقاف بالمراكز.

وشكل الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، غرفة عمليات بالمديرية ضمت في عضويتها الشيخ عطا بسيونى وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم مدير الدعوة، والشيخ ماهر أبو عيشة، مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبد الرازق الطريني، مسئول المساجد، وجهاز تفتيش المتابعة بالمديرية.

وشدد يونس على التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات، وإعداد تقرير مفصل عند نهاية صلاة العيد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد وقبول الأعمال.