وزير داخلية النمسا: اعتقال 60 مهربا للبشر بالتنسيق مع الشرطة المجرية

وقال جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا - في تصريحات له اليوم الخميس، من معبر كلينجنباخ الحدودي- إنه خلال هذه الأعمال تم القبض على 600 مهاجر و80 في المائة منهم على الأراضي المجرية وهو ما يمثل "نسبة نجاح عالية".

وأوضح الوزير أن عملية "فوكس " تم إطلاقها في ديسمبر الماضي بهدف واضح وهو منع إساءة استخدام حق اللجوء، ومكافحة مافيا التهريب بكفاءة لافتا إلى أن مراقبة الحدود هي جزء أساسي من حزمة التدابير الأمنية .

ونوه الوزير إلى مشاركة أكثر من 30 ضابط شرطة من النمسا في الدوريات المشتركة في المجر، حيث يعملون على طول الحدود النمساوية من شمال إلى جنوب ولاية بورغنلاند ، مشيرا إلى استمرار"عملية فوكس" لمدة خمسة أشهر أخرى على الأقل بالتعاون مع الجيش بسبب الضغط الحالي من مافيا المهربين.

ومن جانبه، أوضح مدير الشرطة الفيدرالية مايكل تاكاس أن الدوريات المشتركة تجعل من الممكن القبض على الجناة، بكفاءة وبشكل مستهدف على الأراضي المجرية، حيث سيكون المهربون في السجن في المجر بعد 48 ساعة فقط معتبرا أن النظام الحالي رادع.