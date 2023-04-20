اليوم السابع
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وزيرة البيئة تشارك فى الاجتماع الـGEF لإنشاء صندوق عالمى للتنوع البيولوجى

الخميس، 20 أبريل 2023 09:31 ص
وزيرة البيئة تشارك فى الاجتماع الـGEF لإنشاء صندوق عالمى للتنوع البيولوجى وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع التشاورى لمجلس مرفق البيئة العالمية GEF حول إنشاء الصندوق الإطاري العالمى للتنوع البيولوجي، لمناقشة مسودة وثيقة انشاء الصندوق. 
 
وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها  على جهود فريق العمل لإنجاز مهمة تقديم مسودة وثيقة إنشاء صندوق جديد لتمويل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، حيث يعد المقترح الأول الذي يتم تقديمه للتشاور حوله، وسيتم العمل خلال الفترة القادمة عبر عملية تشاورية للوصول لأنسب صيغة يمكن الاتفاق عليها حول إنشاء هذا الصندوق. 
 
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فكرة انشاء الصندوق هي أحد القرارات الناتجة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15، لتحقيق هدف الوصول لصندوق التنوع البيولوجي بحلول 2030 باعتبار التمويل أداة اساسية لتحقيق الهدف المتفق عليه في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، حيث تولى مرفق البيئة العالمية مهمة إعداد مقترح انشاء الصندوق، كآلية لإدارة الموارد المالية المخصصة والمطلوبة لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والتركيز على ضمان آليات اتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد التمويلية، وتحديد المعايير المطلوبة لذلك، مع إمكانية اعتبار  صندوق التنوع البيولوجي كآلية تمويلية تشاركية. 
 
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تحقيق التوازن في تمثيل الدول النامية والمتقدمة في الصندوق للموائمة بين من يقدمون التمويلات ومن يتمتعون بثراء في التنوع البيولوجي ويواجهوا تحدي صون مواردهم الطبيعية لضمان تيسير وصولهم للتمويلات المطلوبة، ومشاركة المراقبين في الصندوق لضمان سلامة سير منظومة العمل.

التنوع البيولوجى

صندوق التنوع البيولوجى

الموارد الطبيعية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي



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