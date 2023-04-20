هل الحمل خطر للنساء المصابات بالهيموفيليا؟

كتبت ميرفت رشاد

الهيموفيليا هو اضطراب في الدم يسبب خللًا في الدم، لهذا السبب لا يتجلط الدم كثيرًا، هناك خطر متزايد من حدوث نزيف أو كدمات بدون أو مع إصابات طفيفة ، في الهيموفيليا المكتسبة، يوجد تكوين أجسام مضادة ضد البروتينات الخاصة تسمى الأجسام المضادة الذاتية، يبدأون في مهاجمة عامل تخثر معين، عوامل التخثر هي في الأساس بروتينات في الدم تعمل مع الصفائح الدموية لتكوين جلطات دموية تساعد بعد ذلك على السيطرة على النزيف.

يحدث الهيموفيليا عادة لأن الجسم لا ينتج ما يكفي من البروتين لمساعدة الدم على تكوين الجلطات، قد لا يكون لدى المرأة المصابة بالهيموفيليا عوامل تخثر كافية ، لذلك قد يكون لديها فترات طمث غزيرة حقًا بخلاف التعرض للكدمات بسهولة، ولكن هل الهيموفيليا تؤثر على الحمل ؟ وإليك الإجابة وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الهيموفيليا والحمل



الهيموفيليا لا يمكنها أن تمنعك من الحمل ، يجب أن يكون لديك معلومات حول:

• فرص إصابة طفلك بالهيموفيليا (النساء المصابات بالهيموفيليا لديهن فرصة بنسبة 50٪ لنقل الاضطراب إلى أطفالهن).

• كيف يتم علاج الاضطراب .

• كيف ينبغي إدارة الحمل والولادة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها أنت والطفل.

• الخيارات المتاحة للحمل وكذلك التشخيص قبل الولادة.

مضاعفات الحمل عند النساء المصابات بالهيموفيليا



لا يُعتقد عمومًا أن النساء المصابات باضطرابات النزيف معرضات لخطر متزايد للإصابة بنزيف حاد ما لم يكن لديهن نقص حاد في العامل الثالث عشر، في هذه الحالة ، قد تكون هناك فرص للنزيف المفرط أثناء الحمل ، والإجهاض ، والولادة المبكرة ، ونزيف ما بعد الولادة ، والطفل المصاب بنفس الاضطراب والنزيف في المخ أو أي شكل آخر من أشكال النزيف.

نصائح لضمان حمل سلس



• أثناء التخطيط للحمل ، تأكدي من مناقشة هذا الأمر مع أخصائي الهيموفيليا.

• بعد تأكيد الحمل ، اتصل بالطبيب الذي يمكنه تقديم نصائح مفيدة حول خدمات التوليد ذات الخبرة بالهيموفيليا المتوفرة محليًا.

• يمكنك أن تطلب من فرق الهيموفيليا والتوليد التشاور مع بعضهما البعض حول حالتك. بهذه الطريقة يمكنهم التخطيط لحمل سلس وآمن وولادة ورعاية الطفل.

• قبل الخضوع لأي إجراءات طبية مثل أخذ عينة من الزغابات المشيمية أو بزل السائل الأمنيوسي ، تحقق مع أخصائي أمراض الدم.