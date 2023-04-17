الصحة: البلازما العلاج الوحيد لمرضى الهيموفيليا

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن البلازما هي العلاج الوحيد لمرضى النزيف المستمر ( الهيموفيليا ) في حالة عدم الحصول على مشتقات البلازما يحدث نزيف داخل أنسجة العضلات.

وكشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح للعناية بمريض الهيموفيليا والتى تشمل الالتزام ببرنامج الرعاية الطبية الشامل و ممارسة الرياضة المناسبة لتقوية عضلات الجسم مثل المشي والسباحة واستخدام الواقيات مثل الخوذة الوقائية للرأس أثناء ممارسة الرياضة، التغذية الصحية السليمة التي تساعد على تقوية عضلات الجسم والمفاصل الوقاية من السمنة والوزن الزائد الاهتمام بالزيارات الدورية لطبيب.

وحول مضاعفات الهيموفيليا قالت، تتمثل في الإعاقة المفصلية والنزيف العضلي ونزيف المخ النزيف بأماكن حساسة أو عالية الخطورة بالجسم فقر بالدم (أنيميا) نتيجة تكرار النزف أو النزف الشديد وظهور أجسام مضادة للعلاج .