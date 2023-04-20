مياه سوهاج توجه حملة توعوية تناشد المواطنين بعدم الإسراف فى المياه قبل العيد

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أن الحملة ضمت مجموعة انشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات بالتعاون مع مديرية الأوقاف لتوعية الائمة بأهمية الحفاظ على المياه والتأكيد على دورهم فى نشر رسائل التوعية المائية للمواطنين وكذلك ندوات توعوية لمسئولى الوحدات المحلية بالاضافة الى اطلاق سيارة التوعية المتنقلة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى والحد من الاسراف فى المياه فى الاعمال المنزلية خلال الفترة التى تسبق عقد الفطر المبارك.

وجهت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال تلك الفترة ..صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأشار أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بعدم الاسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.