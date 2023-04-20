مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل في طريق شلشلمون - منيا القمح بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول 3 شباب مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وشاب آخر جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل في طريق شلشلمون - منيا القمح بمركز منيا القمح، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.