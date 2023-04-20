بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بأسوان

أصيب 6 أشخاص، اليوم، الخميس، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بنطاق محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان ، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع تصادم على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة بالقرب من قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، بين سيارة ملاكى وأخرى نقل، ووجه على الفور الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وأسفر الحادث، عن إصابة 6 أشخاص، وهم: أحمد عبدالعاطي عبدالجليل 45 سنة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الوهاب أحمد 34 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد سعيد عبدالنعيم 44 سنة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، وعلاء محمد محمد 34 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن، وياسين ربيع محمد 28 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وحسين محمود سلامة 35 سنة، مصاب كسر مضاعف بالقدم اليسرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.