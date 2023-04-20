مدير طوارئ مستشفى جامعة المنوفية: رفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الفطر

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت إدارة مستشفى جامعة المنوفية ، على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد فهيم مدير مستشفى الطوارئ جامعة المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر.

وأضاف مدير مستشفى الطوارئ جامعة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على توجيهات الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، تم إلغاء الإجازات، وتوفير كافة الأمصال وأكياس الدم.

وأشار فهيم، أننا نعمل جميعا كأطباء وهيئة التمريض من أجل وصول الخدمة الصحية للمرضى على أعلى مستوى.