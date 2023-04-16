محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يقدمان التهنئة للأنبا بنيامين بعيد القيامة

زار مساء اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، مطرانية شبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بأعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، رافقهم محمد موسي نائب المحافظ والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، وجلال عبد السلام أمين عام الجامعة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وقدم محافظ المنوفية ورئيس الجامعة خالص التهاني القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطني المحافظة ، وقال المحافظ أن مصر دائماً قوية بوحدة شعبها علي مر العصور، مؤكداً علي روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب المصري واعتزازهم بالروابط القوية والسماحة الدينية.

وأشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن تلك الأعياد تمثل فرصة لنشر الحب والسلام بين جميع فئات المجتمع ، لافتاً أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة وموطناً للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مؤكداً أن مصر تعيش أزهى عصورها وأن جميع الشعب المصري متساوون في الحقوق والواجبات وستظل مصرنا دائما رمزاً للأمن والأمان بوحدة شعبها بكافة أطيافه، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية علي تهنئتهم الرقيقة ومشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مثمناً الجهود المضنية والتعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والجامعة للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.